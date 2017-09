Vereador Wanderson Nunes obtém vitória no Tribunal Regional Eleitoral e mantem mandato.

Além do relator outros quatro juízes do Tribunal Eleitoral Regional de Goiás [TRE|GO] votaram pela continuidade do mandato do vereador Wanderson Nunes dos Santos [PSL], de Caldas Novas. O parlamentar teve seu mandato cassado em primeira instância, pela Juíza Vaneska da Silva Baruki, que atendeu a um pedido de investigação judicial eleitoral feito pelo promotor de Justiça Rafael Machado de Oliveira.

Ocorre que na sessão de hoje [18] o julgamento do recurso eleitoral Nº 461-34 foi suspenso em razão do pedido de vista do Juiz Luciano Mtanios Hanna, após o voto do Relator, Juiz Fernando de Castro Mesquita, pelo conhecimento e parcial provimento. O voto do Relator foi acompanhado pelos Juízes, Marcelo Arantes de Melo Borges, Juliano Taveira Bernardes e Fabiano Abel de Aragão Fernandes.

Divergiu em relação à multa, o Desembargador Carlos Hipólito Escher, que entendeu pela redução do valor da multa aplicada, acompanhando o Relator nos demais termos do voto. De acordo com o advogado de defesa, Dr. Halberth Gonçalves Dos Santos Santos, o pedido de vistas é apenas para decidir o valor da multa, ou seja, “quanto a cassação de mandato, já ficou decidido através dos votos declarados favoráveis no julgamento do pleno”, declarou o advogado.

O julgamento foi presidido pela Desembargadora Nelma Branco Ferreira e a sustentação oral no pleno foi feita pelo também advogado de defesa, Dr. Dyogo Crosara.

O CASO

Wanderson Nunes, o Wanderson da Concreta, teve o diploma cassado pela ‘prática de abuso de poder político e econômico durante o processo eleitoral’. De acordo com ação do Ministério Público Estadual de Goiás [MP-GO], o parlamentar teria promovido um evento com distribuição de gasolina e brindes [Mutirão de Limpeza no Lago] na véspera da campanha, além de utilizar o veículo de comunicação da esposa dele para se promover na internet.

A decisão em primeira instancia é da juíza Vaneska da Silva Baruki, que atendeu a um pedido de investigação judicial eleitoral feito pelo promotor de Justiça Rafael Machado de Oliveira. Além da cassação, o vereador foi multado em mais de R$ 101 mil e ficou, juntamente com sua esposa, Taisse Aparecida Gonçalves dos Santos, inelegível pelo período de oito anos. O julgamento do recurso deve mudar toda sentença.