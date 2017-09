Homem é preso em Goiânia com arma, munição e explosivos de uso exclusivo das Forças Armadas

Um homem foi preso, neste domingo (24), em Goiânia, com uma arma de fogo, quase 20 munições, além de explosivos de uso exclusivo das Forças Armadas. De acordo com a Polícia Militar, o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para detonar o material, e o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.