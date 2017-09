PM de Goiás divulga alerta para possíveis ataques de facção criminosa em nosso estado.

Um documento foi divulgado na imprensa de todo Estado de Goiás e ganhou as mais absurdas e diversas versões no mundo sem controle da internet e em meio a algumas pessoas que divulgaram de forma errada. Um documento do alto comando da corporação foi divulgado publicamente onde o comando da PM de Goiás informa aos seus integrantes para que redobrem suas atenções para possíveis ataques de facções criminosas no Estado de Goiás. Por sua vez os comandantes de unidades da PM em todo Estado de Goiás começaram a atender as ordens e repassar aos comandados as diretrizes e protocolos de atendimento de ocorrências. Mais as informações começaram a ser repassadas por terceiros com um requinte de terrorismo onde começou a ser espalhado por pessoas maldosas, e de um alerta passaram a divulgar que os ataques já estavam acontecendo causando um pânico na sociedade. Em Caldas Novas foi preciso o comandante do 26º Batalhão fazer áudios e publicar em grupos de WhatsApp explicando que não era uma guerra como na rocinha no Rio de Janeiro como estava sendo espalhado pela cidade, porém depois da divulgação do documento do setor de inteligência da PM em Goiânia, a sociedade deve tomar “sim” certas precauções com sua segurança uma vez que o documento informa que possivelmente pode haver ataques de facções criminosas e consequentemente confrontos entre polícia e bandidos. Orientações aos comandantes e seus comandados também começaram a ser divulgada por populares de forma errada e informações foram deturpadas o que causou ainda maior alarde entre as comunidades. A verdade é que existe o documento, existe o alerta da PM e das demais forças de segurança, mas nada que cause pânico e nem desestabilidade na segurança da população. A PM de Goiás esta em alerta! Em Caldas Novas espalharam de forma tão equivocada que começaram a comparar com a invasão e os confrontos no morro da rocinha no Rio de Janeiro. Redobrem suas atenções é claro, mas AINDA não estamos em guerra! Pelo menos ainda…

Fonte: Plantão Policial