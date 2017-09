Ação do MP-GO pede liberação de candidaturas às eleições sem filiação a partidos políticos

O G1 entrou em contato, às 8h545 desta quarta-feira (27) por telefone e email, com o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e com a Advocacia Geral da União (AGU), e aguarda um posicionamento dos órgãos sobre o documento.

A ação, de autoria do promotor de Justiça Fernando Krebs, foi protocolada no último dia 20, perante a 133ª Zona Eleitoral de Goiânia. O documento pede à União que regulamente, tanto no Decreto Legislativo 6.749/2009, quanto no artigo 23 do Decreto Presidencial 678 /1992, as adequações para garantir o registro das candidaturas sem partido.