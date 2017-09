Kriptacoin: dinheiro de esquema comprou avião de R$ 3,6 milhões

Um avião comprado por um dos donos da empresa Wall Street Corporate, sediada em Brasília que vendia a moeda virtual falsa Kriptacoin, foi encontrado em Goiânia. A aeronave foi adquirida, segundo fontes da TV Globo na Justiça, por R$ 3,6 milhões obtidos com o esquema de “pirâmide financeira”.

A organização criminosa que comercializava a Kriptacoin foi desarticulada pela Polícia Civil do DF na última quinta-feira (21), quando foram presos 11 suspeitos no DF e na capital goiana. Segundo a polícia, eles devem ser indiciados por estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.

A Operação Patrik apurou que o esquema movimentou R$250 milhões a partir de investimentos de cerca de 40 mil vítimas. Esta e outras duas empresas também foram alvo da operação. Em Goiânia, um dos alvos é o administrador de uma dessas empresas e tem passagem na polícia por tráfico e falsificação de documentos.

Mas e o avião?

A compra teria sido feita em nome da Royal Family, empresa de fachada criada pelo mesmo dono em Brasília, que também aplicava golpes com cartões clonados. De acordo com a investigação, a empresa comprava perfumes e ingressos de festas para revenda.

De acordo com os advogados de uma empresa de Goiânia que vendeu o avião, o financiamento ocorreu com entrada de R$ 1,8 milhão em dinheiro e cheques de R$ 124 mil. Em acordo com o Ministério Público do DF, os advogados concordaram em depositar o valor da entrada em uma conta judicial para restituir pessoas que investiram na falsa moeda.

O avião era usado semanalmente para viagens de divulgação da Kriptacoin, tendo passado pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Goiás, Maranhão e Minas Gerais. A última viagem foi feita no dia 17 de setembro, segundo fontes da TV Globo.

O esquema

De acordo com as investigações, o esquema começou a ser articulado no final do ano passado e se consolidou no DF em janeiro de 2017. Os integrantes da organização se passavam por executivos e prometiam altos rendimentos com o negócio, com ganho de 1% ao dia sobre uma moeda virtual falsa – o resgate do saldo só poderia ser feito após um ano.

Para dar um ar de legalidade, eles marcavam reuniões, faziam anúncios em outdoors e propagandas, tanto na internet quanto na televisão, além de tirar fotos com cantores famosos.

Quanto mais investidores fossem recrutados para participar do negócio, a promessa de ganhos aumentava, com bônus de 10% por pessoa cooptada. Assim, o lucro crescia proporcionalmente à quantidade de aplicações feitas na cadeia, mas era tudo um golpe.

Segundo a polícia, uma das vítimas disse que aplicou quase R$ 200 mil sem retorno e, ao tentar resgatar os valores aplicados, foi ameaçada pelos “executivos” da falsa empresa.

As apurações também revelaram que o esquema funcionava com divisão de tarefas e que contava com falsificadores de documentos. Além disso, as três empresas que vendiam o serviço, alvo da operação, estão em nomes de “laranjas”, cujo o patrimônio declarado não condiz com as movimentações financeiras.