Celg oferece 50% de desconto para troca de eletrodomésticos em Goiás; veja locais

Em uma loja no Centro de Goiânia, alguns clientes chegaram cedo para aproveitar a campanha. “Madruguei e cheguei aqui 7h. Já estava pensando em trocar minha geladeira, que tem 15 anos, há muito tempo, mas não tinha dinheiro. Com esse desconto, vim pra fechar negócio” disse a servidora pública Conceição Aparecida Sousa Guimarães.

Segundo o órgão, o objetivo do programa é fazer com que haja uma economia no consumo de energia elétrica nas residências, já que muitos equipamentos antigos consomem mais do que os novos modelos.