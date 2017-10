Governo publica edital de concurso público para fiscal do Procon em Goiás

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (2), o edital do concurso público para fiscal da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon-GO). São oferecidas 15 vagas com salário de R$ 3,1 mil, com reserva de 5% para candidatos com deficiência. Para participar do certame é necessário ter curso superior.

O edital foi publicado nesta manhã no Diário Oficial do Estado de Goiás. Conforme o documento, as inscrições começam às 10h do próximo dia 25 de outubro, e terminam no dia 28 de novembro deste ano. A taxa de inscrição é de R$ 70, e deverá ser paga por meio de boleto bancário emitido pela internet.

O concurso será feito por meio de provas objetiva e discursiva, realizadas no dia 17 de dezembro, em Goiânia. O resultado das provas deve ser divulgado no dia 25 de janeiro do ano que vem. Depois desta etapa, haverá também a avaliação de títulos, cujos documentos deverão ser entregues entre 19 e 22 de fevereiro de 2018.

O resultado deve ser divulgado no dia 27 de março e, em seguida, os aprovados passarão por perícia médica e, por último serão submetidos a um curso de formação.

Concurso para fiscal do Procon-GO Vagas 15 Inscrições 25 de outubro a 28 de novembro Salário R$ 3.165,41 Taxa de inscrição R$ 70 Provas 17 de dezembro de 2017

Atribuições

Os fiscais do Procon-GO aprovados por meio do concurso deverão fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais, além de prestadores de serviço, visando o cumprimento nas leis de proteção e defesa do consumidor. Durante o trabalho, os profissionais deverão examinar documentos, livros comercias, além de estoques, para apurar possíveis irregularidades.