Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade começa a atender nesta quinta-feira

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Governo do Estado inauguram nesta quinta-feira (21), às 8 horas, o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), na GO-060, em Trindade. A abertura será feita pelo governador José Eliton e pela presidente de honra da OVG, Fabrina Müller.

A expectativa é de que o Centro de Apoio atenda 300 mil pessoas até o dia 1º de julho, data do encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno. O Centro de Apoio ao Romeiro oferece atendimento gratuito e apoio às pessoas que fazem a caminhada de fé até Trindade.

No local, os romeiros recebem lanche (leite puro com canela, café, chá, suco, pão com mortadela ou manteiga e água) e podem fazer uma pausa, sentar e descansar e, depois, prosseguir na caminhada. O espaço funciona 24 horas e tem o suporte de mais de 120 pessoas por dia (entre funcionários da OVG, voluntários e bolsistas do Programa Bolsa Universitária). Eles se revezam na produção e distribuição de lanches para os peregrinos.

Estrutura

O Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade tem quase 2 mil metros quadrados de área física, cozinha, capela para orações e mais de 20 banheiros químicos, sempre abastecidos com papel toalha e papel higiênico.

A estrutura conta ainda com um posto de comando da Polícia Militar, uma ambulância e uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros, que ficarão de prontidão 24 horas. Enfermeiras também estarão de plantão para fazer atendimentos de primeiros socorros.

Parcerias

O CAR tem o apoio de vários órgãos do Estado e de empresas parceiras que doam diversos produtos, como alimentos e materiais descartáveis. Para esta edição, a OVG também firmou parceria com o Centro de Readaptação e Reabilitação Dr. Henrique Santillo (Crer) que reforçará o atendimento aos romeiros.

O projeto Crer aos Romeiros vai contar com enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos do hospital que estarão no local para oferecer atendimento e prevenir lesões durante a caminhada.

A iniciativa irá fortalecer o trabalho no CAR, que todos os anos, em parceria com a Prefeitura de Trindade, oferece atendimentos de primeiros socorros. Só no ano passado, foram 3.662.

A equipe do Crer irá atender nos horários de maior movimentação de romeiros e fará aferição de pressão e glicemia, alongamentos e orientações sobre uma caminhada saudável e sem lesões. Os profissionais também distribuirão panfletos com orientações sobre como abordar e como ajudar a pessoa com deficiência.