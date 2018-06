Caldas Novas vai ganhar uma franquia da Hinode

Enquanto isso em Caldas Novas a cidade deverá receber em 120 dias um investimento na casa de 2,5 milhões de reais com a chegada do grupo Hinode, empresa do segmento de cosméticos e bem estar que no ano de 2017 faturou 2,5 Bi de reais.

A marca possui catálogo com mais de 800 produtos e 7 segmentos e mais de 500 franquias (veja Fotos), espalhadas por todo o Brasil e também começando seus negócios em mais 5 países da América do Sul.

A empresa ao longo dos seus 30 anos de existência já fez no Brasil mais de 300 milionários nos últimos 10 anos através do marketing direto, carro chefe na distribuição de seus produtos. A chegada da franquia Hinode Center a Cidade deverá gerar empregos diretos e dezenas de indiretos, aquecer o mercado e gerar oportunidades.

Fotos Ilustrativas