Preço da gasolina nas refinarias acumula queda de 4,2% no mês

Pela nona vez em junho, a Petrobras anunciou novo corte no preço do litro da gasolina A nas refinarias. A partir desta quinta-feira, o valor do combustível vai ser de R$ 1,8841, ante R$ 1,8941, em vigor até esta quarta. A redução nos preços da gasolina nas refinarias representa uma queda de 0,52% no valor do combustível.

No acumulado do mês de junho, o combustível teve queda de 4,2% nas refinarias. Entretanto, na bomba, esse percentual foi bem menor, de acordo com a análise dos números mais recentes do levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em nível nacional, comparando-se a semana de 03 a 09 de junho com a de 10 a 16 do mesmo mês, a gasolina foi de R$ 4,603 para R$ 4,572: uma leve redução de 0,67%.

No Estado do Rio, a situação foi similar. Tendo como base o mesmo intervalo de tempo anterior, o combustível nos postos fluminenses teve redução de 0,73%. A gasolina caiu de R$ 5,016 para R$ 4,979.

Por sua vez, o preço do óleo diesel nas refinarias permanece congelado em R$ 2,0316, como medida adotada pelo governo para encerrar a grave dos caminhoneiros.

Fonte: Mais Goiás

Foto : EBC/Reprodução