Whindersson Nunes promete pagar passagens a jovem com doença degenerativa

O youtuber Whindersson Nunes prometeu pagar passagens para uma jovem de 19 anos que tem Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença degenerativa de origem genética, e precisa viajar para a Itália onde fará o tratamento. Daniele Stochero mora no Rio Grande do Sul, e pediu ajuda ao comediante através dos comentários em um post, na noite desta terça-feira (19).

“Oi, Whindersson. O meu nome é Danieli Stochero, tenho 19 anos e sou do Rio Grande do Sul. Tenho uma doença chamada Atrofia Muscular Espinhal, essa doença faz com que a célula responsável por criar os músculos esteja morta, o que me torna totalmente dependente de alguém”, escreveu ela.

“Essa doença não tem cura, mas felizmente tem tratamento. Mas o tratamento aqui no Brasil é absurdamente caro, custa por volta de R$ 500 mil por dose do remédio chamado ‘Spinraza’. Então eu fiquei sabendo que na Itália eles disponibilizam o remédio gratuitamente, mas eu não tenho condições de pagar as passagens e me instalar por lá”, completou.

Pouco tempo depois, o comediante respondeu: “Nois (sic) arruma essas passagens agora, meu patrão. Olha o direct”.

Em seu perfil, ainda no Instagram, Daniele Stochero comemorou. “Whindersson, eu te agradeço do fundo do meu coração. Que Deus continue te iluminando e abrindo cada vez mais. Muito obrigada.”