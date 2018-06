Caldas Novas, no Sul de Goiás, foi escolhida para sediar a nova faculdade Integra

Faculdades Integradas da América do Sul. Instalada na Avenida Presidente Geisel, no Bairro Lagoa Quente, próxima ao complexo empresarial Lagoa, a nova Instituição de Ensino Superior oferecerá oportunidade de formação profissional qualificada, além de capacitação técnico-profissional por meio de parcerias com empresas locais. A finalização das obras de construção da Integra está prevista para 2018. A Instituição espera receber,nesse ano,as avaliações do Ministério da Educação (MEC) e preparar todos os colaboradores técnicos administrativos e professores para o primeiro Vestibular no ano que vem. A Integra também já tem projeto de expansão programado para cinco anos após o período de instalação. Segundo o diretor geral, professor Paulo Gonçalves de Castro, a Integra é fruto de um projeto inovador e bastante arrojado.

A Faculdade não foi apenas projetada em seus mínimos detalhes para formar e preparar alunos para o mercado de trabalho, mas para acompanhar em diferentes dimensões os sonhos das pessoas. Como o próprio nome diz, a Integra se propõe a unir e conectar gente, projetos, conhecimento em prol de um futuro mais

justo, mais humano,mais feliz”, avaliou o diretor-geral.

Os cursos oferecidos são: Odontologia,Direito,Enfermagem,Psicologia e Gestão de Pessoas

Para mais informações, acesse: www.faculdadeintegra.com