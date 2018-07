Quem é Marinho Câmara, pré-candidato a deputado estadual que tem ganhado força em sua empreitada

Conheça um pouco da história de Marinho Câmara, pré-candidato a deputado estadual que tem ganhado a confiança das pessoas de bem e vem se destacando pelo seu trabalho serio.

Josimar Clemente de Oliveira, filho de Orlando Rosa de Oliveira e Tereza Clemente de Oliveira, nascido em 07 de Outubro de 1980, filho caçula de 17 irmãos. Desde 1980 mora em Caldas Novas. Estudou em escola pública até o ensino médio, e desde pequeno ajudava sua família fazendo feira, vendendo pastel e caldo de cana. Em 1995, já com 14 anos, perdeu seu pai em um grave acidente, deixando-o desnorteado da vida, mas com o coração cheio de temor a Deus, seguiu em frente.

Foi ajudante de pedreiro, moto táxi e entregador de peças. No ano de 2000, conheceu sua esposa Elisângela Pereira da Silva Oliveira, que no ano seguinte, veio a dar à luz ao seu primogênito: Orlando Rosa de Oliveira Neto, que foi uma bênção de Deus em suas vidas!!!

Em 2003, Deus lhe presenteou mais uma vez com seu segundo filho: Juan Pablo Borges Oliveira!!! Nessa época, eram comerciantes no ramo de sorveteria, e logo em seguida abriram uma locadora de DVDS. Em 2008 começou trabalhar na Câmara Municipal de Caldas Novas, como Diretor de Transporte. Logo em seguida, foi convidado a ser Diretor dessa Casa de Leis pelo então Presidente, Vereador Mauro Henrique Palmesrton Lemos. Nascia ali então, o desejo de ser candidato a vereador, e, em 2012, candidatou-se pela primeira vez, sendo eleito no Pleito do dia 07 de outubro do mesmo ano, com 33 anos de idade.

E, como era plano de Deus em sua vida, foi presenteado com a vitória no dia de seu aniversário, com uma expressiva votação de 1.249 votos, tornando-se o 5º vereador mais bem votado. Filho de carroceiro e de pasteleira, começou a fazer história em Caldas Novas como político e pessoa pública. Desde então, trabalhou em prol da população, buscando, dentro do possível, atender aos anseios de todos que lhe procuram. Já em 2016, pleiteou sua candidatura à reeleição, e Deus novamente lhe presenteou com mais uma grande vitória, com uma expressiva votação de 1.323 votos, desta vez o segundo mais bem votado.

Como as bênçãos de Deus em sua vida não acabaram, mais uma vez, Deus lhe presenteou, no dia 01 de janeiro de 2017, com a aprovação unânime dos vereadores, para assumir a Presidência da Câmara Municipal de Caldas Novas, para o Biênio 2017/2018, e assim entrando para a história dessa Casa de Leis. “Nada resiste a Deus e ao trabalho”.

Seguindo sua vocação Marinho Câmara segue firme em sua nova jornada rumo ao cargo de deputado estadual, suas reuniões e caminhadas vem tomando força e já desponta como um dos favoritos para o pleito em outubro. Sua agenda está lotada de compromissos com a população em mais de 100 cidade dos Estado de Goiás. Diversas lideranças de várias cidades declararam apoio e vem reforçando sua pré-candidatura.

