Amado Batista receberá homenagem com artista consagrados

Amado Batista cantor, compositor e empresário, artista brasileiro que tem 43 anos de carreira e gravou 39 discos sendo inéditos, vendeu mais de 35 milhões de discos, recebeu centenas de prêmios como 28 discos de platina e um de diamante, mora em Goiânia.

Receberá uma homenagem com artistas consagrados que cantarão músicas de grandes sucessos do cantor que conquistou várias gerações com suas músicas românticas até hoje.

Artistas solicitados:

Nome do evento: Os Amados do Amado

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada (Gyn)

Data 14/10/2018

Horário: 18:00 ás 23:30

Leonardo

Eduardo Costa

Fagner

Sergio Reis

Guilherme e Santiago

Victor e Leo

Cesar Menotti e Fabiano

Léo Magalhães

Tânia Mara*

Mariana e Mateus

Ze Felipe

Tato

Rick Batista

outrosO evento terá cerca de 25 mil pessoas possuindo o sistema de caravanas para levar os fãs até seu ídolo e abrangendo várias cidades. Terá também food trucks, filmagem, divulgação em rádio, TV, outdoors, internet, patrocinadores.

Parte da renda da bilheteria será doado para uma instituição ainda não definida.