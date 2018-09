Avião com Daniel Vilela (MDB) faz pouso forçado em Itapaci

O avião que levava o candidato ao governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB), teve que fazer um pouso forçado em Itapaci, a 231 quilômetros de Goiânia. Apesar do susto, ninguém se feriu. Nove pessoas estava à bordo, entre assessores, fotógrafos e outras personalidades políticas.

A assessoria do candidato destacou que o incidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã. O avião, do modelo King Air, foi alugado e saiu de Goiânia com destino àquele município, onde Daniel participará de uma carreata.

O impacto deixou o trem de pouso quebrado, o que direcionou o avião para fora da pista, a qual não é pavimentada. Um problema no motor pode ter contribuído com o incidente, mas as reais causas só serão apontadas após uma perícia.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Daniel manterá os compromissos da sua agenda. Em vídeo, o emedebista explica o que ocorreu. “Infelizmente tivemos um acidente quando descíamos em Itapaci, mas está tudo bem. Foi um grande susto para todos nós, mas vamos continuar nossa agenda aqui no município e, mais tarde, em Uruaçu”.