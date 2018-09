Enquanto isso Faculdade de Caldas Novas recebe nota máxima para credenciamento no MEC

A Integra recebeu nota 5 na avaliação de credenciamento pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ampliando as oportunidades de formação profissional no sul de Goiás, em alto padrão

A Integra – Faculdades Integradas da América do Sul está instalada em uma área de 60 mil metros quadrados, com modernas instalações projetadas com foco no discente, considerando sua mobilidade, qualidade e bem estar. A instituição trará para a comunidade de Caldas Novas e região facilidade de acesso a diferentes cursos de formação profissional. Além de receber nota máxima na avaliação de credenciamento pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), a Integra também já recebeu do MEC avaliação positiva para o funcionamento dos cursos de Odontologia, Enfermagem, Psicologia e Direito.

“O reconhecimento do MEC mostra que começamos no caminho certo. A partir do projeto global da instituição, buscaremos desenvolver não só a vida dos estudantes que passarão pela faculdade, mas de toda a comunidade e o meio ambiente que estamos inseridos. Com um projeto acadêmico inovador e um Campus Sustentável queremos oferecer diferentes opções de profissionalização e, mais que isso, oportunidades de crescimento sustentável”, comemora o diretor Administrativo-Financeiro da Integra, Ítalo Oliveira Castro.

Inovação e excelência acadêmica

Entre as cinco dimensões observadas pelo MEC, durante a visita realizada de 19 a 23 de agosto de 2018, os itens relativos ao planejamento e avaliação institucional receberam a maior pontuação. Segundo a comissão do MEC, as políticas de ensino para graduação e pós-graduação, iniciação científica, extensão, programas para Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnicos Raciais, entre outras, merecem destaque por representarem a integração da faculdade com a comunidade.

A comissão elogiou também a Política Acadêmica da Integra, que entre outros projetos, prevê o Programa de Apoio a Intercâmbios Nacionais e Internacionais para os discentes e docentes, permitindo maior mobilidade acadêmica. Além do acompanhamento do progresso dos estudantes por meio do Programa de Nivelamento em Matemática Básica e Língua Portuguesa, que atenderá a todos os cursos de forma transversal.

No Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Integra consta ainda a criação de programas de monitorias para os acadêmicos, podendo inclusive ser fomentado por meio de bolsas. No que diz respeito às políticas de gestão, a faculdade apresentou documentos que evidenciam as políticas de capacitação de professores e técnico-administrativos e a formação continuada dos colaboradores.

Campus Sustentável e bem equipado

A infraestrutura também foi um dos pontos considerados para a conquista do credenciamento com nota máxima. A Integra está instalada no Bairro Lagoa Quente, próxima ao complexo empresarial Lagoa, em Caldas Novas, em um terreno de 60 mil m2. O prédio da faculdade ocupa 8.990 m2 e a instituição reserva 83% do terreno para uma área de conservação.

A partir de boas práticas de construção verde, foram construídos espaços exclusivos para o processo de ensino-aprendizagem como uma biblioteca climatizada de 299 m2, com isolamento acústico e equipada inicialmente com mais de 19 mil exemplares, para consulta livre de alunos e demais interessados da comunidade.

Os laboratórios possuem softwares específicos para atendimento às necessidades de pessoas com deficiência. Instituição contará com o Espaço Capacitar – um mini auditório com equipamento de transmissão ao vivo – Núcleo de Práticas Jurídicas, Laboratório de Ciências Morfológicas, Laboratório de Ciências Fisiológicas, de Microbiologia, Microscopia, Laboratório Pré-Clínico, Laboratório de Prótese, entre outros. Passeios pavimentados com paver e um amplo jardim no formato da bandeira do Brasil compõem a praça de convivência que foi inspirada em modelos europeus.

Sobre a Integra

Instalada em Caldas Novas, no bairro Lagoa Quente, a Integra – Faculdades Integradas da América do Sul traz para a comunidade local facilidade de acesso a cursos de formação profissional, além de oportunidades de parcerias com empresas da região para capacitação técnico-profissional, a exemplo do Grupo Lagoa. A instituição de ensino superior espera receber, ainda nesse ano, as avaliações do Ministério da Educação. Com a finalização das obras de construção prevista para 2018, a Integra tem expectativa de realizar seu primeiro vestibular, no próximo ano, para cinco cursos: Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Direito e Gestão de Pessoas (Tecnológo).