Enquanto isso TIM busca parceiros em Caldas Novas com foco no mercado PME

A TIM está em busca de parceiros em Caldas Novas/GO para atuar no mercado corporativo. O objetivo é comercializar planos e serviços para pequenas e médias empresas. Sob o modelo TBP (TIM Business Partner), o empresário gerencia o seu próprio negócio e monta uma equipe responsável pelas vendas.

“Buscamos empreendedores parceiros, pois há ótimas oportunidades de crescimento neste mercado”, afirma Elói Mezzomo, diretor do segmento corporativo da TIM para as regiões Centro-Oeste e Norte. No início do mês, a empresa divulgou oferta exclusiva para pequenas e microempresas, que contava, entre outras facilidades, com aparelhos top de linha, entre os quais o Samsung Galaxy S9, parcelado em 24 vezes. Para este mercado, há planos como o TIM Black Empresas, por exemplo, que, além de incluir ligações ilimitadas para todo o Brasil, entrega navegação no WhatsApp, Waze, Easy Taxi, e nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram), sem desconto na franquia.

A TIM acaba de se reposicionar neste mercado. A operadora apresenta ofertas convergentes, unindo serviços fixos, de banda larga fixa e móvel e novas parcerias com foco na digitalização dos clientes. Interessados na parceria devem entrar em contato com a empresa pelo email sejaumparceirotim@gmail.com ou site www.tim.com.br/empresas.

Sobre a TIM

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um, para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de “accountability” e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A nova assinatura da marca – “A evolução não para” – reforça o compromisso da companhia com seu Plano de Investimentos e com o objetivo de se tornar a melhor operadora de telecomunicações do Brasil.