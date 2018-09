Grupo Prive emite uma nota de esclarecimentos

APOS MP CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE EMPRESÁRIO WALDO PALMERSTON E VEREADOR SAULO INÁCIO

NOTA À IMPRENSA

Na manhã desta quinta-feira, 13, o Ministério Público Estadual (MPE) fez busca e apreensão de documentos na residência de um dos sócios do Grupo Prive. Todos os documentos foram entregues e as solicitações atendidas. O Grupo afirma que não há qualquer vínculo do empresário e do Grupo com negócios não lícitos.

O Grupo e o seu sócio estão à disposição da Justiça.

O Grupo Prive tem mais de 50 anos de experiência hoteleira, 8 hotéis, 3 parques aquáticos e gera mais de 2 mil empregos diretos. Dá sua contribuição à cidade de Caldas Novas; gera renda para centenas de famílias e trabalha com transparência, respeito às instituições e dentro da legislação brasileira.