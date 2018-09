MP CUMPRE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE EMPRESÁRIO WALDO PALMERSTON E DO VEREADOR SAULO INÁCIO

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realizou, na manhã desta quinta-feira (13) mandado de busca e apreensão na residência de um dos sócios do grupo Privé, Waldo Palmerston e também no gabinete do vereador Saulo Inácio, ambos em Caldas Novas. A ação faz parte da Operação Negociata do Ministério Público de Goiás.

Entre os detidos na cidade estão: o prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), o ex-secretário de Saúde de Caldas Novas, Luciano Filho; João Afonso Neto, ex-presidente do Fundo de Previdência de Caldas Novas (CaldasPrev), Rosania Rodrigues Rosa, ex-pregoeira da prefeitura e Rone Lopes de Jesus, que trabalha na prefeitura cuidando das licitações.

No total, 32 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Além da casa de Waldo Palmerston, o MP também realizou buscas na casa do vereador de Caldas Novas, Saulo Inácio (PSDB), conhecido como Saulo do Privé. Apesar da busca, Saulo e Waldo não estão entre os detidos. A operação ocorre simultaneamente nas cidades de Goiânia, Caldas Novas, Morrinhos, Itumbiara, Aruanã, Aparecida de Goiânia e Santa Vitória em Minas Gerais. Em Caldas, mandados estão sendo cumpridos em outros órgãos públicos da cidade, além das residências de agentes públicos e empresários. Os materiais apreendidos estão sendo trazidos para a sede do MP-GO. (Fonte: O Popular e MP)

EM RESPOSTA AOS ACONTECIMENTOS O GRUPO PRIVÉ EMITIU ESSA NOTA :

NOTA À IMPRENSA

Na manhã desta quinta-feira, 13, o Ministério Público Estadual (MPE) fez busca e apreensão de documentos na residência de um dos sócios do Grupo Prive. Todos os documentos foram entregues e as solicitações atendidas. O Grupo afirma que não há qualquer vínculo do empresário e do Grupo com negócios não lícitos.

O Grupo e o seu sócio estão à disposição da Justiça.

O Grupo Prive tem mais de 50 anos de experiência hoteleira, 8 hotéis, 3 parques aquáticos e gera mais de 2 mil empregos diretos. Dá sua contribuição à cidade de Caldas Novas; gera renda para centenas de famílias e trabalha com transparência, respeito às instituições e dentro da legislação brasileira.