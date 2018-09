Prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal é preso em operação contra fraudes e lavagem de dinheiro, diz MP-GO

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Caldas Novas informou à TV Anhanguera que o prefeito Evandro Magal, por meio da assessoria jurídica informa que “se encontra à disposição da Justiça e que colaborará com as investigações coordenadas pelo MP-GO”.

A Operação Negociata foi deflagrada na madrugada desta quinta-feira, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e pelo Centro de Inteligência do MP-GO, em parceria com as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

São cumpridos 32 mandados de busca e a apreensão e 9 de prisão, sendo 5 deles em Caldas Novas, 3 em Goiânia e 1 em Santa Vitória , no Triângulo Mineiro. Um dos mandados da capital não foi cumprido e o homem, que não teve a identidade revelada, segue foragido. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Morrinhos , Itumbiara , Aruanã , Aparecida de Goiânia e Santa Vitória , em no Triângulo Mineiro.

O prefeito Evandro Magal foi preso no Residencial Saint Paul, prédio em que mora com a família , em Caldas Novas. E foi transferido às 13h desta quinta-feira, junto com outros 4 presos na cidade, para a sede do MP-GO, em Goiânia.