A pedido do deputado Amauri Ribeiro a secretária do Meio Ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, estará na sexta (15), juntamente com ele, fazendo uma vistoria no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, que conta com uma grande estrutura e que está abandonada. O intuito do deputado é que esse projeto turístico tão importante para Caldas volte a funcionar.