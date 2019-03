Uma equipe de estudantes de Goiás, chamada de Tensores de Maxwell, ficou em primeiro lugar na versão brasileira do Torneio Internacional de Jovens Físicos (IYPT), considerada a “Copa do Mundo de Física”, competição nacional que aconteceu em São Paulo. Os bi-campeões têm entre 15 e 17 anos e ganharam o título após resolverem uma equação que explica porque um giroscópio em rotação, feito de material condutor, mas não ferromagnético, desacelera quando posicionado em um campo magnético.

A segunda, das três equipes do Colégio Arena que foi para São Paulo, chamada “Sagan-me os bons”, ficou em nono lugar e trouxe para casa a medalha de bronze. “Foram propostos a eles 17 problemas para serem solucionados, e eles tinham que aceitar um desses para resolver. A equipe resolveu explicar a questão sobre o fenômeno que acontece para que uma bola leve seja captada por um funil depois que o ar é soprado através do objeto”, contou o professor Samuel Araújo.

Segundo o professor de matemática, as situações-problema solucionadas pelos adolescentes são de nível de mestrado e doutorado em física, e demandaram meses de preparação. “Eles gostam disto. Eles são curiosos e trabalham muito com isto, se dedicam 6, 7 meses por ano resolvendo os problemas da IYPT”, disse.

O estudo que rendeu o troféu de 1º lugar e 9º lugar começou a ser feito pelos alunos no ano passado. Esta foi a segunda vez que uma equipe goiana chegou à final e venceu a competição. Os adolescentes venceram outras 21 equipes brasileiras.

Agora um integrante do grupo vai representar o Brasil na etapa internacional, que vai ocorrer em julho desse ano, na Polônia. “É uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo um orgulho para nós professores e diretores do Arena”, disse o professor.

Ganharam medalha de ouro os alunos, Cristiano Grigorio (líder da equipe), Vinícius Alcântara, Luciano Ferreira, Gabriel Ambrósio, Isadora Caiado, e Ana Carolina Fernandes.

Recepção no aeroporto

Os alunos foram recepcionados pelos diretores e professores do Colégio Arena, pais e receberam um abraço do Governador Ronaldo Caiado e do Prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que estavam no aeroporto no momento do desembarque dos estudantes. “Nós explicamos e orgulhosos disseram que ficam felizes em poder contar com os nossos jovens para levar o nome do nosso estado e da nossa cidade para outros países”, contou Thiago Francisco, responsável pelos eventos do Colégio.

*Com informações da assessoria de imprensa.