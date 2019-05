Enquanto isso água tem aumento de 15% em Caldas Novas

Enquanto isso em Caldas Novas DEMAE anuncia reajuste na tarifa de água e esgoto.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE, informa a nova tabela tarifária a entrar em vigor a partir do dia 01 de abril de 2019, de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA – 001/2019.

O reajuste aplicado conforme legislação vigente, visa garantir a sustentabilidade econômico-financeira da Companhia e a manutenção dos seus sistemas de tratamento de água e de esgoto.

Na contramão do discurso do novo governo de reduzir tarifas e impostos o governo do prefeito Evandro Magal juntamente com seus vereadores aliados aumentam a tarifa em 15%, índice muito acima da inflação acumulada nos ultimo 2 anos. Com isso cada vez mais o governo mete a mão no bolso do trabalhador honesto do nosso Brasil. O que é mais interessante é o silencio dos vereadores e órgãos de defesa do consumidor com relação a esse aumento que se não for abusivo é minimante vergonhoso. Um pai de família que em tempos atuais estão contando as pratinhas para pagar suas contas e sobreviver são pegos com essa má notícia.

Infelizmente é o que se espera de um desgoverno local onde tem-se aumentado os impostos para cobrir as roubalheiras e falcatruas e entregado os piores serviços a população.